Blindenverband warnt vor Vereinsamung seiner Klienten

Unstrut-Hainich-Kreis. Menschen mit Sehbehinderung haben mit den aktuellen Einschränkungen in der Coronakrise mehr zu kämpfen als viele andere. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Unstrut-Hainich schlägt Alarm und warnt vor Vereinsamung seiner Klienten. Er sehe bei seinen Schützlingen ein hohes Risiko für psychische Probleme, sagte der Verbandsvorsitzende Uwe Haßkerl im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit einem Durchschnittsalter von 79 Jahren zählen die Klienten zur Risikogruppe. Hinzu komme, dass sich einige der Regeln zum Infektionsschutz für Blinde im Alltag gravierende Hindernisse darstellen. Uwe Haßkerl nennt das Einkaufen als Beispiel. Viele Sehbehinderte seien von der Maskenpflicht befreit. Das führe im besten Fall zu Diskussionen mit dem Marktpersonal, im schlechtesten Fall zu offenen Anfeindungen durch andere Kunden.

„Dann gilt die Abstandsregel von 1,50 Meter. Die können wir schlecht einschätzen. Um Menschen anzusprechen oder Dinge zu erkennen, müssen wir schlichtweg näher ran“, beschreibt Uwe Haßkerl das Problem. Dann gebe es in vielen Supermärkten eine Korbpflicht, mit denen die Läden die Kundenzahl im Blick behalten. Wer einen Langstock dabei habe oder sich von einem Hund leiten lasse, habe mit dem zusätzlichen Korb ziemlich zu hantieren. Uwe Haßkerl spricht aus eigener Erfahrung, seine Sehkraft ist stark eingeschränkt.

All dies verunsichere Menschen mit Sehbehinderung, weshalb ein Großteil zurzeit lieber zu Hause bleibe und den Kontakt per Telefon suche. „Wir haben in unserer Beratungsstelle noch nie so viel telefoniert wie in diesem Jahr. Wir zählen für 2020 etwa 1400 Beratungen, davon etwa 500 persönlich im Büro“, so Uwe Haßkerl. Der Kreisverband betreibt am Bad Langensalzaer Lindenbühl die Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“ und tauscht sich mit den anderen Blickpunkt-Beratern im Land regelmäßig aus. Die Situation sei überall ähnlich.

Viele der für vergangenes Jahr geplanten Veranstaltungen habe der Verband absagen müssen. Im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza sollte mit einer Fotoausstellung auf die Situation Blinder im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Das entfiel ebenso wie die traditionelle Woche für Menschen mit Behinderung, in der mittels verschiedener Aktionen für Inklusion geworben werden sollte.

Nicht nur öffentliche Veranstaltungen wurden gestrichen. Auch interne Produktpräsentationen mussten verschoben werden. „Dabei gibt es auf dem Markt einige interessante Entwicklungen. Diese Produkte wollten wir vorstellen und dazu gezielt Interessenten einladen“, sagt Uwe Haßkerl. Ein neuer Navigationsgürtel etwa erlaube Blinden buchstäblich die Orientierung per Bauchgefühl. Gekoppelt mit dem Smartphone zeige der Gürtel Richtungen per Vibration an und lotse den Träger so zum Ziel.

Ab dem 10. Januar steht die Telefonberatung des Blindenverbands wieder zur Verfügung. Für 2021 sind unter anderem ein Hörfilmtag für Menschen mit und ohne Sehbehinderung geplant, zudem die Aktionswoche im Mai sowie ein Projekt zum bundesweiten Tag des weißen Stocks am 15. Oktober.

Beratung für Menschen mit Sehbehinderung unter Tel. 03603 / 891 881