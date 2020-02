Blühen Sie auf!

Sicher stehen Sie gerade in der Blüte Ihres Lebens. Nein? Sie glauben sogar, dass Ihre Blütezeit schon längst vorbei sei? Dann kann ich Ihnen nur eines sagen: Jetzt ist die Zeit um (wieder) aufzublühen. Wie ich darauf komme? Und warum ich Ihnen überhaupt dazu rate, sich jetzt schon in den zweiten Frühling des Lebens zu stürzen? Nur so viel: die Idee stammt nicht von mir. Ganz im Gegenteil. Ich verharre momentan noch im Winterschlaf. Für mich ist Februar. In diesem Monat trinke ich mehr Tee und trage mehr Kuschelpullover als beispielsweise im April. Eigentlich. Denn nicht mal mehr auf das Wetter ist Verlass. Der milde Winter ist zum Dauerbrenner geworden. Und passend zu den frühlingshaften Temperaturen stehen auch schon die süßen Schokomümmelmänner im Regal. Scheinbar hat sich das Klima nun endlich den Discounterjahreszeiten angepasst. Achten Sie mal darauf, wenn sie das nächste Mal durch die Stadt schlendern. Nicht nur bunte Osterdeko signalisiert, dass bald Frühling ist. Auch die saftigen Frühblüher kündigen den Lenz an. Wem das jetzt doch alles zu früh ist, der kann ganz entspannt erst nach der fünften Jahreszeit am 20. März in den Frühling starten. In diesem Sinne wünsche ich ihnen eine fröhliche Faschingsosterfrühlingszeit.