Blues bei der Sonntagsbühne in Mühlhausen

Die aus Kassel stammende Andreas-Diehlmann-Band ist am Freitag, 21. Februar, Hauptakteur der „Sonntagbühne“ im Mühlhäuser Ratskeller. Ab 20.30 Uhr kommen Freunde guten handgemachten Blues‘ dort auf ihre Kosten. Mit ihrer zweiten, im August 2018 erschienenen CD „Your Blues Ain’t Mine“ untermauert das Trio seinen Anspruch auf eine Top Platzierung in den Bluesrock Charts, heißt es in der Ankündigung. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro.

Vor fast fünf Jahren wurde die Musikreihe „Sonntagbühne“ in Mühlhausen geboren und sie erfreut sich seitdem zunehmender Beliebtheit.

