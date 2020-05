Zum Tag der Pflege am 12. Mai verteilte der mobile Pflegedienst der Johanniter in der Region Bad Langensalza Rosen und Dankeskarten an pflegende Angehörige. Im Bild (von links): Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Eisenkolb, die neue Pflegedienstleiterin Katrin Rosenstiel und ihre Stellvertreterin Mandy Wattenbach.

Blumen auch für pflegende Angehörige

Zum Internationalen Tag der Pflege gab es für pflegende Angehörige in der Region Bad Langensalza eine besondere Überraschung: Die Mitarbeiterinnen des mobilen Pflegediensts der Johanniter übergab ihnen Rosen und Dankes-Postkarten. In Mühlhausen schickte die CDU Blumen an Pflegeheime.

Mit dem Tag sollen alle diejenigen geehrt werden, die sich um Pflegebedürftige kümmern – in Krankenhäusern, Heimen und mobilen Diensten. Die 18 Beschäftigten der Johanniter in Bad Langensalza wollten auch die pflegende Angehörigen einbeziehen und verteilten auf ihren Touren am Dienstag rund 70 Rosen und Postkarten für sie.

Die Pflegenden seien in Zeiten von Corona und Besuchsverboten oft die einzige Verbindung zur Außenwelt, heißt es in einer Mitteilung. „Daher möchten wir ihnen ausdrücklich danken und zugleich Mut und Zuversicht für die weitere Zeit zusprechen“, so Katharina Rothe-Philipps, Regionalvorstand der Johanniter in Westthüringen. Sie begrüße, dass der Pflegeberuf zur Zeit viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahre, auch aus der Politik. Und weiter: „Pflegende Angehörige gehen oftmals an ihr Limit und darüber hinaus, während ihr Engagement weitestgehend unsichtbar bleibt. Auch sie verdienen höchsten Respekt.“

Für die Aktion habe es viel positives Echo gegeben, sagte Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Eisenkolb: Die Teams, die mit Katrin Rosenstiel zum 1. Mai eine neue Chefin bekamen - die langjährige Vorgängerin Birgit Knäbe ging in den Ruhestand – spürten in diesen Tagen generell viel Dankbarkeit von Patienten und Angehörigen.

Die CDU Mühlhausen wollte mit Blumengrüßen in Heime der Kreisstadt den Pflegern für ihre aufopferungsvolle Arbeit danken, teilten Beatrice Gebhardt und Elke Holzapfel für die Frauen- und die Seniorenunion mit.

Wie die Arbeitsagentur mitteilte, arbeiten im Unstrut-Hainich-Kreis derzeit 4186 Menschen in Gesundheitsberufen, weitere 1246 in der Altenpflege – zusammen sei dies mehr als jeder sechste Beschäftigte. Zum Vergleich: Das ist doppelt so viel wie im Kreis Gotha. 318 Lehrlinge befänden sich im Kreis zudem in der Ausbildung.