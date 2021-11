Blutkonserven werden im Unstrut-Hainich-Kreis knapp

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Suhler Institut ruft zur Blutspende auch in der Unstrut-Hainich-Region auf.

Einen „katastrophalen Mangel“ an Blutkonserven meldet das Institut für Transfusionsmedizin Suhl, das auch in der Region zum Blutspenden einlädt. Die Versorgung sei nicht ausreichend, „erste Krankenhäuser haben bereits Operationen abgesagt“, heißt es in einer Mitteilung. Jeder ab 18 Jahren, der dies gesundheitlich könne, sei zur Blutspende aufgerufen, auch Ungeimpfte.

Termine unter www.blutspendesuhl.de oder per Telefon: 03681/3730