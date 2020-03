In Berlin nahmen die Bollstedter um ihren Ortsbürgermeister Thomas Ahke (2. von links) neben der Goldmedaille im Dorfwettbewerb auch die Nominierung zum europäischen Nachhaltigkeitswettbewerb Entente florale entgegen.

Bollstedt. Für Mitte Juli wird eine achtköpfige Jury erwartet. Im September geht es dann zum europäischen Dorffest an den Balaton

Bollstedt bereitet Auftritt beim europäischen Wettbewerb vor

Mitte Juli kommt die Jury. Acht Vertreter, die alle auf Englisch durch den Mühlhäuser Ortsteil geführt werden müssen. Die Anforderungen seien noch höher als bei der Teilnahme am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem Bollstedt im vergangenen Jahr einer von acht Goldmedaillengewinnern war. Bei der Auszeichnung in Berlin Mitte Januar war das Dorf als einziger deutscher Teilnehmer am Wettbewerb Entente Florale Europe vorgestellt.

In diesen Tagen beginnt die Vorbereitung auf die vierstündige Präsentation der Vorzüge Bollstedts. Kommende Woche will sich der Ortsteilrat mit den Vereinen zusammensetzen und die Strategie festlegen. Wettbewerb kostet Teilnahmegebühr „Anders als bei den drei Runden im Dorfwettbewerb, wo wir Preisgeld bekommen haben, kostet dieser Wettbewerb. Allein die Teilnahmegebühr beträgt 2000 Euro“, sagt Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (parteilos). Diese Gebühr wolle aber der Landrat tragen. Darüber hinaus müsse die Jury vom Flughafen in Frankfurt/Main abgeholt und auch wieder dorthin gebracht werden; auch eine Übernachtung sei zu organisieren. Anders als beim „Unser Dorf hat Zukunft“-Wettbewerb liege bei der Entente Florale ein wesentlicher Schwerpunkt auf dem Außenbereich. Bollstedt will mit seinen privaten Gärten punkten und auch den Riedsgarten weiter auf Vordermann bringen. Schenke, Wirtshaus, Kirche und Friedhof sollen laut Ausschreibung in der Präsentation eine wesentliche Rolle spielen. Weitere Teilnehmer aus Irland, Ungarn, Österreich, Belgien und Tschechien Dabei setzt der Ortsteilrat auf das Engagement für den Wettbewerb Dorfgrün, für den er 500 Euro auslobt. Auch das Landkreis-Projekt „Herzlich grün“ wird sich laut Ahke in der Präsentation wiederfinden. Unabhängig davon, wie sich Bollstedt platziert: Vertreter des Dorfes sind schon jetzt für Mitte September eingeladen zum europäischen Dorffest am Balaton. Die weiteren sieben Teilnehmer am Wettbewerb kommen aus Irland (2), Ungarn (2), Österreich, Belgien und Tschechien.