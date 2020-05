Bolzplätze in Mühlhausen bleiben zu

Während die Spielplätze der kleinen Einwohner Mühlhausens – so wie landesweit – seit Montag wieder genutzt werden können, bleiben die Bolzplätze der Stadt bis auf Weiteres zu. Das sagte eine Sprecherin der Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung. Wegen der Kontakt-Beschränkungen während der Corona-Pandemie waren die Bolzplätze am Wendewehr, Am neuen Ufer und am Stadion an der Aue Mitte März gesperrt worden. Bei den Spielplätzen seien auch weiterhin die gültigen Regeln zu Abstand und Hygiene zu beachten. Die Spielplätze waren ebenfalls Mitte März gesperrt worden.