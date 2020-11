Boom bei Mühlhäuser Fahrradzulieferer: Branche profitiert

Das Gewerbegebiet an der Sondershäuser Landstraße in Mühlhausen ist um eine riesige Lagerhalle gewachsen. Die Firma Universal Transmissions GmbH, welche sich mit dem Vertrieb von Carbonfaser-Riemen für Fahrräder beschäftigt, hat eine gut 1000 Quadratmeter große Halle samt Büros gebaut (unsere Zeitung berichtete).

Eine weitere größere Lagerhalle wird im Frühjahr errichtet. Wie Geschäftsleiter Thomas Henne berichtet, habe man das neue Lager Anfang des Jahres beziehen wollen. Die Pandemie habe das verhindert. „Die Stahlkonstruktion unserer Halle kam aus Übersee. Mehrere Woche ankerte der Frachter vor einem Hafen in Belgien und durfte nicht anlegen und entladen. Als alles geklärt war, wurde Belgien zum Risikogebiet erklärt“, sagt Henne.

Firma beliefert über 2000 Händler und Endkunden

Es sei schwierig gewesen, ein Logistikunternehmen zu finden, welches in ein Risikogebiet fährt, um die Hallenkonstruktion nach Mühlhausen zu transportieren. Alles zusammen habe sich über mehrere Monate gezogen. Ein Verzug, der nicht mehr aufzuholen war. Ende März habe man mit dem Aufbau der Halle begonnen, bis her sei alles relativ reibungslos verlaufen. Die Halle steht, die Außenanlage ist zu großen Teilen hergerichtet. Gemeinsam mit dem aus Rudolstadt stammenden Frank Schneider leitet Thomas Henne seit gut vier Jahren die Geschäfte des Unternehmens. Derzeit beliefere die Firma mehr als 2000 Händler und Endkunden weltweit mit den in den USA entwickelten und hergestellten Carbonfaser-Riemen.

Nötig wurde der Neubau, weil die Carbonfaser-Riemen des Unternehmens inzwischen auf der ganzen Welt gefragt werden. Die Nachfrage sei in diesem Jahr explodiert, sie habe sich mehr als verdreifacht. „In einen Neubau zu investieren war der richtige Schritt, feste Lagerplatzzuordnung und eine Software, die alles überwacht, werden wir künftig stärker benötigen als bisher“, erläutert der 41-Jährige. Mit der jetzigen Kapazität und dem im kommenden Jahr zweiten Hallenneubau könne man die Umschlagszeit der Ware deutlich senken.

Thomas Henne blickt optimistisch in die Zukunft. „Der Fahrradmarkt wird in den kommenden Jahren noch stärker zulegen. Gerade bei den E-Bikes ist ein absoluter Boom zu erkennen. Aus diesem Grund sind wir auch Partner eines großen Elektromotorenherstellers für Fahrräder geworden“, erläutert Henne. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 24 Mitarbeiter und möchte bis Mitte nächsten Jahres mindestens weitere fünf einstellen.