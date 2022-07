Borbet betreibt in Bad Langensalza nach eigenen Angaben die größe Fabrik für Leeichtmetallräder in Europa.

Borbet produziert seit 20 Jahren in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Mit mehr als 900 Beschäftigten ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber der Region. Zum Jubiläum gab’s Besuch.

Borbet, der Hersteller von Leichtmetall-Rädern, ist seit 20 Jahren in Bad Langensalza ansässig. Im Jahr 2002 wurde der hiesige Standort gegründet. Mit mittlerweile mehr als 900 Mitarbeitern ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber der Region und – nach eigenen Angaben – die größte Fabrik dieser Art in Europa. Zum Jubiläum empfing der Thüringer Borbet-Geschäftsführer Claus-Michael Honsel Besuch aus Erfurt. Einer Pressemitteilung zufolge übergaben Cornelia Haase-Lerch, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer in Erfurt (IHK), und IHK-Präsident Dieter Bauhaus dem Geschäftsführer eine Urkunde zum 20-jährigen Bestehen und ließen sich durch den Betrieb führen.