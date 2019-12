Botschafter-Koffer für ernannte Mühlhäuser

Einen stabilen Lederkoffer haben die Mühlhäuser Elke Holzapfel, Klaus Thäle sowie Klaus Meier aus der Partnerstadt Münster in dieser Woche von der Mühlhäuser Stadtverwaltung überreicht bekommen. Die drei gehören zu den sieben ernannten Mühlhausen-Botschaftern.

Die Koffer waren vollgepackt mit einigen Mühlhäuser Musik-CDs, einer kleinen Handorgel, welche beim Bedienen Musik von Johann Sebastian Bach spielt, und verschiedenen anderen Werbematerialien der Kreisstadt. Auch ein Handtuch, auf das die Mühlhäuser Silhouette gestickt wurde, und ein kleiner Wurstler-Likör aus der Region finden Platz darin.

Seit einigen Jahren werden Stadt-Botschafter in Mühlhausen ernannt. Laut Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) würde der Hauptausschuss über die Ernennung beraten. Dies sei immer streng vertraulich, die Botschafter tragen den Titel dann auf Lebzeiten und sind Repräsentanten der Kreisstadt. In der Ehrenordnung der Stadt sei dazu vermerkt, dass der Botschafter-Titel eine Anerkennung für den Einsatz bei Knüpfungen und Aufrechterhaltung von nationalen und internationalen Beziehungen sei sowie zur Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten und Städtefreundschaften der Stadt verliehen werden kann.

Der Koffer sei ein Symbol für Reisen, den Inhalt können die Botschafter auf ihrer Tour verschenken, umso für die Stadt zu werben, heißt es aus der Verwaltung. Nachschub können sich die sieben Botschafter aus der Tourist-Information holen. Die Kosten übernehme das Rathaus, heißt es weiter. Elke Holzapfel und Klaus Thäle pflegen Beziehungen nach Russland. In seiner Zeit als Schulleiter habe Thäle die Schulpartnerschaft zwischen dem Tilesius-Gymnasium und der 424. Schule in Kronstadt aufrechterhalten. Gemeinsam mit ihrer Freundin Christina Tasch hält Elke Holzapfel Kontakt zu den Schönstattschwestern in Kaliningrad.