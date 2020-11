Brand in Wohnhaus - Zehn Personen müssen nachts aus den Wohnungen

Mühlhausen. Ein Stapel Zeitung ist vermutlich in einem Mühlhäuser Wohnhaus entzündet worden. Ein 21-Jähriger hatte Brandgeruch wahrgenommen und konnte so Feuerwehr und Polizei alarmieren.

Wegen des Brandes in einem Wohnhaus in der Mühlhäuser Margaretenstraße (Unstrut-Hainich-Kreis) haben zehn Menschen in der Nacht zu Freitag ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam es in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses zum Brand. Ausbruchsort sei ein Stapel Zeitungen gewesen. Ein 21-jähriger Bewohner hatte gegen 1.20 Uhr Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und Schlimmeres verhindert.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Treppenhaus gelüftet hatte, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Brandschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Verdacht auf Brandstiftung auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/962424 zu melden.

