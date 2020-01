Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bratwurstmuseum auf der Messe

Auf der 85. Internationalen Grüne Woche in Berlin präsentiert sich vom 17. bis 26. Januar auch das Bratwurstmuseum, das in diesem Jahr von Holzhausen nach Mühlhausen umziehen wird. Mit dem Verein Freunde der Thüringer Bratwurst wird es in Halle 20 am Stand 205 präsent sein.

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ist nur ein Unternehmen bei der Messe: Die Mühlhäuser Thermoflux GmbH hat den Stand 158 in Halle 27. Der Betrieb entwickelt, produziert und vertreibt alternative Heiztechnik, von Pellet- und Holzheizungen über thermische Solaranlagen bis zu Schornstein- und Speichertechnik. Mit Born-Senf ist zudem eine Firma auf der Grünen Woche, die lange Zeit in Bad Langensalza produzierte. Regionaler Schwerpunkt der Thüringer Präsentation ist in diesem Jahr der Ilm-Kreis.