Brennende Lauben und berauschter E-Scooter-Fahrer - Die Polizeimeldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza/Mühlhausen. Ein E-Scooter-Fahrer reagiert positiv auf Drogentest, eine Laube brennt in Bad Langensalza und ein Betrunkener fährt durch Mühlhausen. Die Polizeimeldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.

In Bad Langensalza brannte am gestrigen Samstag eine Gartenlaube im Ortsteil Ufhoven. Laut Polizeimeldung war ein technischer Defekt an einem Elektrokabel im Vorbau der Laube Schuld an dem Feuer. Die Feuerwehr Bad Langensalza griff schnell ein und konnte einen größeren Brand verhindern. Der Sachschaden soll etwa 2500 Euro betragen.

Gasflasche und Heizgerät entwendet

Aus einer Gaststätte in der Waidstraße in Mühlhausen ist am Samstag eingebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten ein Heizgerät und zwei Gasflaschen, wie die Polizei mitteilte.

E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogen-Vorabtest

Ein 38 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters ist am Samstag in Mühlhausen in einer Verkehrskontrolle auffällig geworden. Laut Polizeimeldung reagierte ein Drogenvortest positiv. Im Mühlhäuser Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen. Der E-Scooter wurde an eine Begleitperson des Fahrers ausgehändigt. Der Fahrer bekam eine Anzeige wegen Fahren unter Einfluss berauschender Mittel.

Betrunken im Auto durch Mühlhausen

In der Hollenbacher Landstraße kontrollierte die Polizei am Samstag einen Mercedes. Der 45-jährige Fahrer pustete einen Wert von 1,4 Promille in ein Atemtestgerät. Er musste sein Fahrzeug abstellen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet eine Anzeige.

