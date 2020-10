Verzögerungen gibt es an der Brückenbaustelle in Bruchstedt.

Bruchstedt. Die Arbeiten an der Brücke in der Bahnhofstraße in Bruchstedt verlängern sich bis Mai 2021.

Die Arbeiten an der Brücke in der Bahnhofstraße in Bruchstedt verlängern sich bis Mai 2021. Darüber informierte Bürgermeister Walter Tückhardt (Freie Wähler) kürzlich in der Gemeinderatssitzung. Grund dafür seien unter anderem Fehler bei den Bohrungen, wodurch ein Gründungspfeiler falsch gesetzt worden war.