Die Gemeinde Bruchstedt will prüfen, ob sie künftig am ehemaligen Bahndamm weiter Grünschnitt abladen kann. Jetzt muss sie aber vorerst die Halde beräumen lassen. Dafür stellte die Gemeinde 6500 Euro im Haushalt als außerplanmäßige Ausgabe ein.

Die Beräumung der Grün-Halde hat das Ordnungsamt des Kreises anordnet. Denn der Abladeplatz gilt als illegale Deponie. Die Behörde war mit der Kontrolle des Areals beauftragt worden, nachdem das Landesverwaltungsamt auf die Grünabladestelle aufmerksam wurde.

Das Thema Halde hatte die Bürgerinitiative (BI) im Mai im Gemeinderat angesprochen und auf eine Lösung gepocht. Grund: Die Halde hat erhebliche Ausmaße angenommen und Bürger laden dort auch immer wieder Hausmüll und Bauschutt ab. Die BI war der Meinung, dass daher Kontrollen nötig sind. Zudem schlug die Fraktion vor, dass die Nutzer der Halde Arbeitseinsätze leisten sollten, um das Areal regelmäßig zu pflegen.

Auch die Gemeinde entsorgt den Grünschnitt auf dem Platz am einstigen Bahndamm, der heute Radweg ist.

In der nächsten Gemeinderatssitzung will die BI das Thema Halde erneut auf die Tagesordnung nehmen. „Es muss eine Lösung her, die kontrollierbar ist“, sagte Babette Stange (BI).