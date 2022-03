Brückenabriss soll nochmals geprüft werden

Bad Langensalza. Haushaltsdebatte in Bad Langensalza: Fraktionen sind nun mit Änderungsvorschlägen am Zug. Bedenken wegen schrumpfender Rücklage.

Am 15. März diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss in Bad Langensalza abschließend über den Haushaltsplan 2022. Bis dann sollen Änderungsvorschläge der Parteien vorliegen. Am 24. März entscheidet dann der Stadtrat endgültig über den Etat. Über mögliche Vorschläge und Wünsche wird zur Zeit noch in den Fraktionen beraten. Einige Nachfragen und Anmerkungen gab es jedoch schon In der bislang letzten Ausschusssitzung.

So stehen für die Neugestaltung des Botanischen Gartens 75.000 Euro im Investplan. Das Gelände soll nach dem Abschluss der Sanierung und Erweiterung der benachbarten Therme wieder hergerichtet und enger mit der Kur- und Wellnesseinrichtung vernetzt werden. Für deren Außenbereich wurde auch ein Stück des Gartens abgeknapst. Allerdings wartet die Stadt noch auf eine Förderzusage vom Land, die es dieses Jahr wohl noch nicht geben wird, wie Gerrit Haase von der Verwaltung sagte. Man bleibe am Ball.

Eingeplanten Gelder werden noch in diesem Jahr benötigt

Jane Croll (CDU) mahnte an, erst ein Konzept für den Garten zu erstellen, bevor dort gebaut würde. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) antwortete, dass das geschehe. Allerdings brauche man das eingeplante Geld schon in diesem Jahr. Denn die die von der Baustelle in Mitleidenschaft gezogenen Wege müssten wieder hergestellt werden; zudem müsse das in die Jahre gekommene Kneippbecken saniert werden.

Monika Ortmann (Linke) fragte nach dem Sportlerheim Henningsleben. Auch dessen Umbau zum Sportzentrum kann wegen fehlender Fördermittel nicht wie gewünscht starten. 120.000 Euro waren dafür bereits im letzten Jahr eingeplant. Man bleibe auch hier am Ball, müsse allerdings wenigstens das kaputte Dach sanieren, antwortete Reinz. Da sei Gefahr im Verzug, Voranschläge würden derzeit eingeholt. Merxlebens Ortsbürgermeister Jan Edelhäußer (parteilos) regte an, auch beim Leader-Programm einen Förderantrag zu stellen.

Uwe Domni und Thomas Kühmstedt (beide WIR) forderten, den für 50.000 Euro geplanten Abriss einer Brücke in der Poststraße zu überdenken. Sie führt auf das Steinbruch-Gelände Milchgasse, ist aber schon jahrzehntelang ungenutzt und marode. Nun hat die Stadt sie auch mit Zäunen abgesperrt, weil Einsturzgefahr herrsche, so Reinz auf Nachfrage von Monika Ortmann. Zu prüfen sei, ob die Brücke denkmalgeschützt sei, forderte Domni: „Wir wollen kein zweites Mauerproblem“, sagte er in Anspielung auf die einst illegal von der Stadt abgerissene Garnisonsmauer. Man werde nochmals prüfen, auch ob dort nicht wenigstens eine Fußgängerbrücke als Ersatz gebaut werden kann, sagte Ute Pröschild vom Baufachbereich.

Monika Ortmann gab weiter zu bedenken, dass die Rücklage laut Etatentwurf erneut stark reduziert würde. Bereits 2021 war sie deutlich geschrumpft. In diesem Jahr sollen weitere gut 2,7 Millionen Euro entnommen werden. Am Jahresende wären noch 1,5 Millionen übrig, Ende 2023 wäre es laut Finanzplan nur noch die vorgeschriebene Mindestrücklage von gut 700.000 Euro. Ortmann fragte, ob alle Extrawünsche wirklich erfüllt werden müssten, etwa der Kauf eines Pavillons in Waldstedt für 10.000 Euro. Reinz erwiderte, dass dies nun Angelegenheit der Fraktionen sei. Die Verwaltung habe einen „sehr guten, ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, für den ich werbe“. Die Wünsche der Ortsteile habe man alle berücksichtigt. Projekte mit Förderung habe man generell priorisiert, solche ohne Zuschüsse zurückgestellt, wie etwa den Botanischen Garten oder das Stadion. Nun liege der Ball beim Parlament, das Änderungsvorschläge äußern und darüber entscheiden müsse.