Bürgermeister der Gemeinde Dünwald im Unstrut-Hainich-Kreis tritt überraschend zurück

Hüpstedt. Warum in den letzten Minuten der Sitzung des Gemeinderats in Dünwald (Unstrut-Hainich-Kreis) statt Freude über den beschlossenen Haushalt eine Schockstarre einzog.

Frank Meyer (CDU) gab am Donnerstagabend seinen Rücktritt bekannt. Zum 1. August steht er als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Dünwald und als Ortsteilbürgermeister von Hüpstedt nicht mehr zur Verfügung. Meyer gab gesundheitliche Gründe für den Rücktritt an. Er ist seit 3 Jahren Bürgermeister der Einheitsgemeinde und in der dritten Legislatur Bürgermeister des Ortsteils.

Vorerst wird Annette Lehmann (CDU) als Beigeordnete die Geschäfte in Dünwald führen. Meyer sagt: „Ich werde sie einarbeiten und mich auch nicht aus der Gemeinde zurückziehen. Die Vorbereitungen sind geleistet, dass auch die verbleibenden anderthalb Jahre bis zur Auflösung der Gemeinde Dünwald erfolgreich werden können.“

Zu den Vorbereitungen gehört auch, dass am Donnerstagabend der Haushalt verabschiedet werden konnte. Auch das machte der Rat auf seiner Sitzung möglich: Es kann wieder investiert werden. Basis dafür war der Verkauf von KET-Aktien an die Gemeinden Geratal und Marth. Dadurch fließen 413.000 Euro in den Haushalt der finanziell sehr klammen Kommune.

Der mehrheitlich beschlossene Verkauf macht in den kommenden anderthalb Jahren Reparaturarbeiten an den Radwegen der Gemeinde möglich (30.000). 50.000 sollen in die Friedhöfe in Hüpstedt und Beberstedt, wo bereits Maßnahmen laufen, fließen. Durch den Verkauf der Aktien kann die Gemeinde den Eigenanteil für Aufforstungen von 15.000 Euro aufbringen. Den Gesamtbedarf für Arbeiten am kommunalen Wald gab Meyer mit rund 150.000 Euro an.

Ein weiterer Schwerpunkt in den kommenden anderthalb Jahren werden die Spielplätze sein. 12.000 Euro fließen in den in Zaunröden, der fertiggestellt werden soll. 35.000 sind geplant für den Spielplatz an Hüpstedts Schule und in der Gartenstraße. Auf dem Sportplatz muss der Tartanbelag ausgebessert werden (30.000), das Bürgerhaus Beberstedt braucht für Reparaturen 25.000; der Bauhof für neues Gerät 50.000, für Inventar im Gutshaus in Hüpstedt sind 20.000 vorgesehen.

Auch wenn 1700 Aktien verkauft wurden, bleiben noch Aktien im Wert von rund einer halben Million Euro Eigentum der Gemeinde. „Wir verhökern nicht unser Vermögen, wir investieren, leisten Vorarbeit für jene Gemeinden die 2023 unsere Ortsteile aufnehmen, denn die Schäden werden größer, die Reparaturen teurer,“ sagte Meyer.