BUND Bad Langensalza: Der Samen ist aufgegangen

Der BUND in Bad Langensalza hat einen neuen Vorstand. Dem gehören an: Johannes Papke, Gunther Wurschi, Judith Keidel (hinten von links), Maria Winkler und Ralf Leineweber.

Bad Langensalza. Der BUND ist seit 30 Jahren in Bad Langensalza daheim und hat nun seinen Vorstand verjüngt. Welche Ziele hat er?

„Es waren zuweilen sehr schwere Zeiten, und es sind immer noch schwere.“ Das sagt Evelyn Höhn. Sie ist fast vom ersten Tag an Mitglied im Ortsverband Bad Langensalza des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), seit 30 Jahren. Der Verband wurde als Kreisverband im November 1990 gegründet.

Evelyn Höhns Einschätzung bezieht sich auf die finanzielle und personelle Ausstattung des Vereins. In den 1990ern halfen Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarkts, viele Projekte voranzubringen. Die Gruppe konnte 1991, für einen symbolischen Preis, von der Stadt Bad Langensalza das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Burggasse pachten, verpflichtete sich aber zugleich dazu, anstehende Arbeiten zu übernehmen – auch an den beiden Stadtmauer-Türmen, die das Grundstück begrenzen.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Evelyn Höhn ist BUND-Mitglieder der (fast) allerersten Stunde und agierte über Jahre als Geschäftsführerin. Foto: Claudia Bachmann

Es ist der Garten, der in diesen Monaten auch viele Auswärtige anzieht. „Wir profitieren von der Bundesgartenschau in Erfurt“, sagt Gunther Wurschi. Er ist neben Judith Keidel und Johannes Papke einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins. 136 Mitglieder hat er – darunter mehr und mehr auch junge Leute.

So habe es sich Papke auf die Fahnen geschrieben, die Jugendarbeit zu intensivieren. Ein zweiter Schwerpunkt liege darauf, die Finanzierung der Angestellten zu sichern, ihr Stundenkonto nach oben zu schrauben. „Wir haben so viele Anfragen nach Umweltbildungsangeboten, dass wir jeden Tag Gruppen betreuen könnten, doch die personellen Ressourcen reichen nur für zwei, drei Angebote die Woche“, sagt Wurschi.

Im Sommer dieses Jahres konnte der BUND zwei neue Mitarbeiterinnen für sein Umwelt-Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche an sich binden und will nun auch generationenübergreifend arbeiten.

Einen weiteren Meilenstein gab es im vergangenen Jahr: Die Umgestaltung des Gartens wurde abgeschlossen. Finanziert wurde sie mit Mitteln von Städtebauförderung, Geld der Stadt Bad Langensalza, der Naturstiftung David, der Postcode-Lotterie und Spenden. 150.000 Euro wurden gebraucht.

Höhn weiß um den Spagat, der notwendig ist, um die Umweltbildung als Hauptvereinszweck voranzutreiben. Es braucht Aktionen, Kultur und Sport im Garten, um Einnahmen zu generieren, ohne den Vereinszweck aus dem Blick zu verlieren. Erst am Mittwoch schaute sich ein Yoga-Lehrer im Garten um, ob er denn dort nicht einen Kurs anbieten kann.

Wurschi sieht darin auch einen überaus positiven Aspekt: „Wir sind in der Stadt, in der Region angekommen.“ Das habe auch der zu Ende gehende Sommer gezeigt, in dem sich immer mehr Menschen im Garten zurückgezogen haben zum Lesen, Malen oder um die Seele baumeln zu lassen.

Müllbelastung, Radfahrkonzept und Ideen für den Verkehr

Angekommen sei man auch mit seinen Themen Umwelt- und Naturschutz. Wurschi würde gern die Aktionen auf Streuobstwiesen ausweiten? Vielleicht eine Wiese pflegen und letztlich auch das Obst verwenden? Es wäre eine Idee, die er in nächster Zeit umsetzen möchte.

„Viele Themen, die uns als Umwelt- und Naturschützer bewegen, hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert: Uns ärgert herumliegender Müll, wir wollen ein Radfahrkonzept umgesetzt sehen, damit de Verkehrsbelastung sinkt“, sagt Höhn.

Anderes habe sich in Bad Langensalza verselbstständigt: Baumpflanzungen hat der BUND vor Jahren angeschoben, nun sind sie verbreitet, Blumenwiesen zu schaffen, war sein Anliegen, genauso eine saubere Salza. Andere haben die Themen aufgegriffen. Wurschi meint: „Das zeigt: Der Samen ist aufgegangen.“