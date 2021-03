Bund fördert Sportstätten im Landkreis

Im Sportzentrum in Bad Tennstedt gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Nun kann das Gebäude energetisch saniert werden.

Vom „Investitionspakt Sportstätten“ des Bundes und Landes profitieren auch zwei Vorhaben im Kreis: Die energetische Sanierung des Sportzentrums und der Tourist-Information in Bad Tennstedt und der Neubau der Turnhalle in Herbsleben. Wie die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) und Christian Hirte (SPD) mitteilten, liegen damit zwei der vier in Thüringen geförderten Projekte im Landkreis.