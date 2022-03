Bund und Land unterstützen Ausbau von Gewerbestandort in Mühlhausen

Mühlhausen. Der Ausbau des Gewerbegebiets "Auf dem Schadeberg" in Mühlhausen kann starten. Die Stadt bekam dafür am Freitag einen Förderbescheid über 1,1 Millionen Euro.

Mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land soll ein Gewerbegebiet in Mühlhausen vergrößert werden. Das Areal "Am Schadeberg" soll bis Mitte 2024 um etwa drei Hektar für Industrieansiedlungen erweitert werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Erfurt mit. Die Nordthüringer Stadt stecke rund 1,5 Millionen Euro in das Projekt. 1,1 Millionen Euro steuerten Bund und Land bei. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht in dem Gebiet eine Ergänzung zum Industriegebiet Görmar-Kaserne.

"Die aktuellen Erschließungen in beiden Industriegebieten schaffen wichtige neue Flächenoptionen für industrielle Erweiterungen oder Neuansiedlungen, da die bestehenden Gewerbegebiete ausgelastet sind", erklärte der SPD-Politiker.

Geplant sei eine Anbindung an die neue Strecke der B247. Für das Straßenprojekt soll am kommenden Montag offizieller Baubeginn sein, teilte das Infrastrukturministerium mit.

Das Wirtschaftsministerium hat in den vergangenen Wochen staatliche Zuschüsse für mehrere Gewerbestandorte gewährt. 2,3 Millionen Euro stellte das Land für die Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Ohrdruf/Herrenhof/Hohenkirchen zur Verfügung. In dem Gebiet im Kreis Gotha arbeiten etwa 4000 Menschen. Geld gab es auch für ein Gewerbegebiet in Nordthüringen: Mit 8,8 Millionen Euro unterstützte das Land die Umwandlung einer Industriebrache in Leinefelde-Worbis, auf der ein Milchhof stand, in ein Gewerbegebiet.

