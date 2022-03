Zwischen Gewerbegebiet und Krankenhaus in Mühlhausen wird die Straße gesperrt. Außerdem führt das Beseitigen von Baumstümpfen zu Einschränkungen. (Symbolfoto)

Bundesstraße wird in Mühlhausen gesperrt

Mühlhausen. Zu größeren Einschränkungen im Straßenverkehr kommt es ab Montag auf zwei Bundesstraßen im Raum Mühlhausen. Was soll passieren?

Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilt, wird ab Montag, 7. März, die Bundesstraße 247 in Mühlhausen zwischen dem Krankenhaus und dem Gewerbegebiet voll gesperrt. Bis Mai soll die Deckschicht an der B 247, Langensalzaer Landstraße, zwischen Gewerbegebiet Trift und Martinistraße, erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro.

Im ersten Abschnitt erfolgt die Straßensperrung vom Abzweig in die Martinistraße bis zum Abzweig Bonatstraße, im zweiten Abschnitt dann weiter bis Zu den Katzentreppen. Die Bonatstraße bleibt von der nicht gesperrten Seite auserreichbar. Die Umleitung von und nach Bad Langensalza erfolgt über Martinistraße - Eisenacher Landstraße - Am Roten Berg - Beim Osterfelde und Am Felchtaer Bach.

Zu Einschränkungen, die im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung stehen, kommt es auch zwischen Grabe und Görmar. In der kommenden Woche, zwischen dem 7. und dem 11. März, werden Erdstümpfe beseitigt. Das mache teilweise Sperrungen und den Einsatz von Ampel erforderlich, heißt es von der Via Mühlhausen GmbH.