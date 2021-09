Bundestagswahl 2021: Der Unstrut-Hainich-Kreis wählt vor allem blau

Unstrut-Hainich-Kreis. SPD vor allem in den Städten stark. Linke verbucht in Horn-Orten bestes Ergebnis und die CDU im Südeichsfeld.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hat blau gewählt. Die AfD holte sowohl den Sieg bei den Parteien-Stimmen als auch durch ihren Kandidaten Klaus Stöber. Ihre besten Werte erreichte die AfD in Marolterode, Bruchstedt/Blankenburg sowie in der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, Körner, Herbsleben, Bad Tennstedt und in den Dörfern auf dem Horn. Dort bekam sie mindestens jede dritte abgegebene Stimme. Unter 20 Prozent lagen sie lediglich im Südeichsfeld.

Die SPD war vor allen Dingen in den Städten stark – in Mühlhausen, einer traditionellen Hochburg der Sozialdemokraten, mit 26,9 Prozent und in Bad Langensalza (25,1). Einen noch besseren Wert erreichte sie nur im einstigen Bergarbeiterdorf Menteroda (27,1). In der Kreisstadt verbesserten die Sozialdemokraten ihr 2017er-Ergebnis um gut 10 Prozent. Ein Wert, den die CDU in Mühlhausen verloren hat.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Großvargula legte die SPD um 15 Prozent zu. Den ganzen Wahlkreis betrachtend, steigerte sich die SPD im Wartburgkreis allerdings deutlicher als im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Linke blieb im Unstrut-Hainich-Kreis überall hinter ihren Ergebnissen von 2017 zurück – am deutlichsten in Körner mit knapp acht Prozent.

Niedrigste Wahlbeteiligung in den drei Horn-Dörfern

Überraschend: In Mittel-, Haus- und Hornsommern, wo mehr als jeder Dritte die AfD gewählt hatte, erreichte die Linke das beste Ergebnis des gesamten Wahlkreises. Allerdings zählten diese drei Dörfer auch die drittniedrigste Wahlbeteiligung im Wahlbezirk 190, der die Landkreise Unstrut-Hainich und Wartburg umfasst.

Auch in Bruchstedt und Bad Tennstedt ging nicht einmal jeder Zweite wählen. Wie in den vergangenen Jahren hatten die Eichsfeld-Gemeinden Dünwald und Anrode sowie Unstruttal mit mehr als 80 Prozent die höchste Wahlbeteiligung. Zwar setzte sich in den beiden Eichsfeld-Gemeinden die CDU jeweils durch, doch kam auch dort die AfD auf 21,8 beziehungsweise 25,7 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler übersprangen nur in der Gemeinde Rodeberg die Fünf-Prozent-Hürde. Dort gibt es auch eine starke Fraktion im Gemeinderat. Für die Liberalen gab es in nahezu allen Stimmbezirken Zuwächse.

ÖDP-Direktkandidat holt im eigenen Wahlbezirk 1,5 Prozent

Die CDU holte mit 33,2 Prozent im Südeichsfeld die meisten Stimmen im Unstrut-Hainich-Kreis. Gefolgt von Rodeberg (30,4), wo die Partei allerdings mit einem Minus von 21,2 Prozent auch die stärksten Verluste hinnehmen musste im Vergleich zu 2017. Auch in Großvargula (-18) sowie Sundhausen und Dünwald (-17) und Südeichsfeld (-16) gab es Einbrüche.

Die wenigsten Wähler hatten die Christdemokraten in Bruchstedt/Blankenburg. Die wenigsten Stimm-Einbußen wurden in Körner registriert – minus 5,7 Prozent.

Auffallend: In Bad Langensalzas Ortsteil Wiegleben, wo mit Jane Croll eine starke CDU-Frau an der Spitze des Ortes steht, gab es viele CDU-Wähler. Der Direktkandidat Christian Hirte holte hier 41,2 Prozent und 30,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben der CDU ihre Zweitstimme.

In Ballhausen, wo Bürgermeister Uwe-Karsten Saalfeld im Frühjahr aus der CDU ausgetreten ist, haben die Christdemokraten jetzt bei der Bundestagswahl auch Verluste hinzunehmen. 11,2 Prozent weniger Stimmen wurden dort registriert.

In Körner holte Peter Schneider (ÖDP), der als einziger Direktkandidat im Unstrut-Hainich-Kreis lebt, die meisten Stimmen. – nämlich 1,5 Prozent. Gefolgt von Dünwald, wo der Volkenrodaer ein Prozent holte. In etlichen Orten im Landkreis bekam Schneider keine einzige Stimme, darunter etwa Herbsleben, Marolterode und Schönstedt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Mühlhausen.