Bus fährt über den Mühlhäuser Blobach

Der Kreisel auf dem Mühlhäuser Blobach wächst. Ab nächster Woche soll dann die Verkehrsinsel am Pfortenteich gebaut werden. Dafür wird die Kreuzung voll gesperrt.

Die am Montag beginnende Vollsperrung der Blobach-Kreuzung in Mühlhausen führt zu Einschränkungen im Busverkehr. Das sagte auf Nachfrage Marlis Nowotny, die Fahrplantechnologin der Regionalbusgesellschaft. Betroffen seien die Linien 5 und 8/1. Die Busse fahren in Richtung Weißes Haus und Felchta über den Steig 6 des Busbahnhofs, über Kiliansgraben, Brunnenstraße und queren den Blobach, um dann zur Marcel-Verfaillie-Allee zu gelangen.