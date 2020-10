In den vergangenen Wochen hat die Stadt Mühlhausen den Übergang zwischen Erfurter Höhle und Treffurter Weg asphaltiert. Wenn im Dezember der neue Fahrplan der Regionalbus-Gesellschaft in Kraft tritt, soll auch ein Bus am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen halten und über die neue Verbindung weiter ins Gewerbegebiet fahren.