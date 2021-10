Busse können in Kleinwelsbach wieder fahren

Kleinwelsbach. Die Bauarbeiten in Kleinwelsbach sind soweit fortgeschritten, dass der Linienverkehr wieder planmäßig fahren kann.

Der Linienverkehr 728 in Kleinwelsbach kann ab Freitag, den 15. Oktober, wieder planmäßig Rollen. Wie es in einer Mitteilung der Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich heißt, sind die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Ort inzwischen so weit fortgeschritten, dass der reguläre Busverkehr wieder freigegeben werden kann. Informationen können telefonisch unter der Nummer 03601 / 40865217 oder auf der Internetseite www.regionalbus.de abgerufen werden. Der aktualisierte Fahrplan werde in Kürze unter www.vmt-thueirngen.de verfügbar sein.