Café International bietet wieder persönliche Beratung

Nach sechs Wochen Corona-Pause, in denen das Café International in Mühlhausen geschlossen bleiben musste, werden nun wieder persönliche Beratungen angeboten. Dienstags und donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr sowie nach Terminvereinbarung sei das möglich, heißt es vom zuständigen Projekt Thinka. Auch die Begegnungsstätte in der Görmarstraße sei ab 2. Juni eingeschränkt wieder geöffnet. Vor allem Geflüchtete hatten in den letzten Monaten Beratungsbedarf, mit Beginn der Corona-Pandemie hätten sich aber auch viele Menschen aus der Region gemeldet, die verunsichert gewesen seien, sagt Isabell Schmauch vom Café.

Informationen und Anmeldungen unter Telefon (03601) 4726807