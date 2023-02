CDU Mühlhausen ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf

Vielerorts wie hier in Witten werden Hilfsgüter für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Die CDU in Mühlhausen ruft nun zu finanziellen Spenden auf und wünscht sich eigene Initiativen „der Stadt und darüber hinaus“.

Mühlhausen. Stadtverband appelliert, Menschen in der Krisenregion finanziell zu unterstützen.

Zu Spenden für die Türkei und in Syrien ruft die Mühlhäuser CDU auf. Der Stadtverband appelliert an seine Parteifreunde und an die Bürger, die von dem Erdbeben betroffenen Menschen über Hilfsorganisationen finanziell zu unterstützen. Auch mögliche eigene Hilfs-Initiativen aus der Stadt würde die CDU mittragen. Denn betroffen seien unter anderem auch Menschen in Mühlhausen, die Verwandte und Bekannte im Krisengebiet haben.