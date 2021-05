Christian Hirte sitzt als Westthüringer Direktkandidat für die CDU im Bundestag. Die Partei will ihn nun auch für die kommende Wahl nominieren.

CDU will erneut Hirte für den Bundestag im Unstrut-Hainich und Wartburgkreis nominieren

Unstrut-Hainich-Kreis. Christian Hirte ist der Landesvorsitzende der CDU und ist bereits seit 2008 im Bundestag

Am 10. Mai wählen die CDU-Kreisverbände Unstrut-Hainich und Wartburgkreis in Behringen den Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Bereits vor der Vertreterversammlung sprechen sich laut einer Mitteilung beide dafür aus, erneut Christian Hirte ins Rennen zu schicken.

Der 44-Jährige ist seit 2008 im Bundestag und hat schon 2013 und 2017 das Direktmandat im Wahlkreis 190 gewonnen, zu dem seit 2017 der ganze Unstrut-Hainich-Kreis gehört.