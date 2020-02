Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Cellokonzert im Langensalzaer Schlösschen

Zum Cellokonzert ist für Samstag, 8. Februar, in das Bad Langensalzaer Friederikenschlösschen eingeladen. Zu Gast sind ab 19.30 Uhr Hanneke Rouw und Sofia Vasherukum. Hanneke Rouw erhielt mit acht Jahren ihren ersten Cellounterricht. Im Alter von 16 spielte sie als Solistin im Jugend-Streichorchester Constantijn. Im selben Jahr gewann sie eine ehrenvolle Erwähnung beim Prinses Christina Concours für junge, klassische Talente in den Niederlanden.

Hanneke hat bei Martijn Vink an der Luca School of Arts in Leuven /Belgien studiert und spielt ein deutsches Cello von Anfang des 20. Jahrhunderts. In der vorigen Saison war Hanneke mit den sechs Suiten für Violoncello solo von Bach und den Cellosonaten von Beethoven, Mendelsohn, Chopin, Lalo, Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Rachmaninoff und Fauré in den Niederlanden auf Tournee.

Kartenvorverkauf: Touristinformation, Telefon: 03603/83 44 24