Cholesterinbewusst ernähren

Der Deutsche Frauenring bietet kommende Woche seine erste Ernährungsberatung des Jahres an. Das Thema: „Cholesterin regeln im Winter über Ernährung“. Die Beratung beginnt am Mittwoch kommender Woche, dem 12. Februar, um 10 Uhr im Bildungszentrum für Frauen am Lindenbühl 28/29 (ehemals Amtsschimmel) in Mühlhausen. Das teilt für den Frauenring Carola Albrecht mit. Zu Gast ist ihrer Information nach der Ernährungsberater Peter Müller. Er wolle wieder Tipps und Anregungen zur gesunden Ernährung geben.