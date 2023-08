Comic-Künstler zu Gast im Unstrut-Hainich-Kreis

Comic-Künstler Sascha Hommer besucht am Mittwoch die 12. Klässler des Jahngymnasiums Großengottern.

Altengottern. Ein Comic-Künstler besuchte am Mittwoch diese Schule im Unstrut-Hainich-Kreis. Was es damit auf sich hat und wo die entstandenen Comics gezeigt werden.

Comic-Künstler Sascha Hommer besuchte am Mittwoch die Zwölftklässler des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Großengottern. Unter Anleitung des Hamburgers versuchten sich zehn Schüler im Demokratie-Projekt der Schule im Comic-Zeichnen. Die entstandenen Zeichnungen zum Thema Ost-West, Grenze und Demokratie werden am kommenden Freitag, 25. August, ab 19 Uhr, in der Trinitatis-Kirche von Altengottern zu sehen sein. Dann besucht auch Schriftsteller Landolf Scherzer die Protagonisten des Projekts „Zusammen leben – zusammen wachsen; 1989 – 2023“. Um Anmeldung zu dieser Veranstaltung wird gebeten. Darüber informiert Organisator Matthias Schwarzkopf.