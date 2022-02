Computerkurs für Einsteiger

Mühlhausen. Volkshochschule in Mühlhausen führt in die Nutzung des PCs ein.

Ein Kurs für Einsteiger am Computer startet am Freitag, 1. April, in der Volkshochschule in Mühlhausen. Dabei geht es laut Mitteilung vom Einschalten des Geräts über die Handhabung von Maus und Tastatur bis zur Windows-Oberfläche und die verschiedenen Programme. Alles werde in angemessenem Tempo erklärt. Weiter geht es darum, wie man Texte eingibt und bearbeitet. Möglichkeiten des Internetzugangs, Programme zum Surfen im Netz und Schreiben von E-Mails werden Thema. Der Kurs dauert bis zum 10. Juni und findet immer freitags von 10 bis 12 Uhr in der VHS, Meißnersgasse 1 b, statt. Er kostet 86 Euro.

Anmeldungen, Tel.: 03601/812691, E-Mail: info@vhs-uh.deund auf www.vhs-uh.de