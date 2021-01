Die Mitarbeiterin eines Impfzentrums hält eine Schale mit leeren Injektionsfläschchen in den Händen, in denen sich Impfstoff gegen Corona von Biontech/Pfizer befand.

Unstrut-Hainich-Kreis. Bis mindestens 14. Februar müssen die Menschen in Mühlhausen, Bad Langensalza und der gesamten Region mit Pandemieverboten leben.

Trotzdem die Infektionszahlen sinken, wurde die Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie vom Landratsamt am Wochenende verlängert. Die bisherigen Regeln gelten bis zum 14. Februar, unter anderem das Verbot von Ratssitzungen.

Am Sonntagmorgen waren 374 Personen im Kreis mit Corona infiziert. Am Donnerstag waren es noch mehr als 400. Von Samstag auf Sonntag wurden 42 Menschen als genesen gemeldet. 849 Menschen sind derzeit in Quarantäne.