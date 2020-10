Corona: Gesundheitsamt im Unstrut-Hainich-Kreis stockt Personal auf

Das Coronavirus breitet sich im gesamten Unstrut-Hainich-Kreis aus. Es gibt mehrere betroffene Orte mit ein bis drei nachgewiesen infizierten Personen. Aktuell gibt es 68 bestätigte Infektionen im Landkreis (Stand 26. Oktober, 15.10 Uhr) – eine weniger als noch am Sonntag. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Es seien häufiger ältere Menschen unter den positiv Getesteten, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) am Montag. Eine mit dem Virus infizierte Person befindet sich im Krankenhaus, eine weitere konnte am Montag entlassen werden.

387 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, 50 von ihnen seit dem vergangenen Wochenende. Lokale Schwerpunkte bilden nach wie vor Höngeda und Großengottern. 32 Infektionen stehen im Zusammenhang mit der Kirmes in Höngeda.

Am vergangenen Wochenende hatte es vermehrt Kontrollen von der Ordnungsbehörde des Kreises gemeinsam mit der Polizei gegeben. Es habe keine größeren Auffälligkeiten gegeben, so der Landrat.

In Lengenfeld unterm Stein prüft die Behörde jedoch den Verdacht, dass gegen die Quarantänevorschriften verstoßen wurde. So soll ein Haushalt, in dem sich eine positiv getestete Person befand, den Kirmesburschen beim Ständchenbringen Zutritt ins Haus gewährt haben. Die öffentliche Kirmesveranstaltung war aufgrund der Regelungen des Kreises zuvor abgesagt worden.

Die aktuell geltende Allgemeinverfügung vom 18. Oktober soll laut Landrat Zanker, vorerst nicht verschärft werden. Der Landrat appellierte erneut daran, sich auch im privaten Bereich an die Regeln zu halten, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden.

Einen Schwerpunkt der Arbeit nimmt derzeit die Ermittlung von Kontaktpersonen und die telefonische Übermittlung von Testergebnissen ein.

Am Wochenende seien dafür alle Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises im Einsatz gewesen, sagte dessen Leiter Sören Lamm. Sechs Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Landratsamtes wurden am Montag hinzu gezogen. Damit sind im Landratsamt nun etwa 30 Mitarbeiter in die Corona-Arbeit eingebunden.