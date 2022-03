Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis steigt weiter Richtung 2000

Unstrut-Hainich-Kreis. 1794 Menschen sind im Unstrut-Hainich-Kreis aktuell mit Corona infiziert.

Weiter deutlich gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis am Donnerstag. Sie lag bei 1900,7. Das sind 145 Punkte mehr als am Vortag. Der Kreis bewegt sich damit landesweit wieder ins obere Drittel, nachdem er lange weit unten auf der Skala der Kreise gelegen hatte. Mit 1794 aktuell infizierten Menschen wurde bereits den dritten Tag hintereinander ein neuer Höchstwert erreicht. Stationär behandelt werden müssen im Landkreis neun Menschen, vier mehr als am Vortag.