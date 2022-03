Corona: Keine schweren Verläufe im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Es gibt keine schweren Verläufe.

Die Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis ist nach einem deutlichen Anstieg am Samstag (1480,9) wieder leicht gesunken. Am Sonntag lag der Wert, laut Kreisverwaltung, bei 1472. Gleich geblieben ist die Zahl stationärer Corona-Patienten mit sieben. Es gibt keine schweren Verläufe im Landkreis. In Pflegeheimen sind derzeit 41 Bewohner nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. 1656 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, 1436 sind infiziert.