Corona kostet Stadt 1,2 Millionen Euro

Zwar liegt der Jahresabschluss zum Haushalt 2020 in Bad Langensalza noch nicht vor. Aber voraussichtlich kostet die Corona-Krise die Stadt trotz Ausgleichszahlungen vom Land rund 1,2 Millionen Euro. Wie Kämmerin Sabina Reinhardt sagte, habe man 6,5 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen müssen, um den Etat auszugleichen. Vorgesehen waren nur 5,3 Millionen Euro. Dass die Stadt finanziell stärker als andere Kommunen vom Lockdown betroffen ist, liegt an der Struktur der Gewerbesteuerzahler und daran, dass in ihren vielen Kur- und Freizeiteinrichtungen Einnahmen aus Eintrittsgeldern ausblieben.