Corona: Unstrut-Hainich-Kreis übersteigt wieder Risikowert

In der gemeinsamen Abstrichstelle von Kassenärzten und Kreis im Mühlhäuser Barbaraheim werden täglich Dutzende Corona-Tests vorgenommen.

Stark gestiegen ist am Donnerstag die Zahl der Corona-Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis. 82 akut Infizierte waren es, gegenüber 68 am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 57,7, womit der Kreis die 50er-Schwelle überschritt und wieder als Risikogebiet gilt. 433 Personen befinden sich zur Zeit in häuslicher Quarantäne. Unsere Zeitung beantwortet weitere häufig gestellte Fragen zu Corona. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.