Corona: Unstrut-Hainich-Kreis unter kritischer Marke

Der Unstrut-Hainich-Kreis liegt bei den Corona-Fallzahlen unter dem kritischen Inzidenzwert. Mit Stand Sonntag 17 Uhr gab ihn das Landratsamt mit 48,9 an. Während des Wochenendes war der Wert zwischenzeitlich auf 39,1 gesunken. Dieser zeigt an, wie viele Neuinfektionen es in den letzten sieben Tagen gab.

Am Sonntag um 17 Uhr waren 66 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. Ein Erkrankter musste stationär behandelt werden. Noch am Freitag waren 73 Infizierte gemeldet worden, wovon zwei Erkrankte im Krankenhaus versorgt wurden. Vorsorglich in häuslicher Quarantäne befanden sich mit Stand Sonntag 351 Menschen. Die Zahl der Covid-19-Fälle seit Virusausbruch gibt das Landratsamt im Kreis mit 263 an.