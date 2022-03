Corona-Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis steigen weiter

Unstrut-Hainich-Kreis. Mehr Infektionen als je zuvor im Unstrut-Hainich-Kreis, aber Hospitalisierungsrate bleibt niedrig.

Die Omikron-Welle schlägt sich im Landkreis seit zwei Wochen in deutlich steigenden Infektionszahlen nieder. Regelmäßig werden seit Ende Februar neue Höchstwerte gemeldet, wobei die Zahlen wegen der vielen Fälle teils nur begrenzt aussagekräftig sind.

So liegt die am Dienstag erreichte Sieben-Tages-Inzidenz mit 1534,9 vermutlich höher. Denn der Kreis konnte laut Vermerk auf seiner Internetseite am Montag 91 Fälle nicht an das Robert-Koch-Institut melden. Mit 1593 aktuell Infizierten wurde am Dienstag ebenso ein Spitzenwert erreicht wie mit 387 Neuinfektionen.

Die Hospitalisierung bleibt jedoch anhaltend niedrig – sechs Corona-Infizierte müssen derzeit stationär behandelt werden.