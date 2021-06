Corona-Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis unverändert

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt stabil im einstelligen Bereich.

Keinerlei Veränderungen in Sachen Pandemie hat das Landratsamt am Montag gemeldet. Im Vergleich zu Sonntag wurden weder neue Infektionen noch Verdachtsfälle mit dem Corona-Virus registriert. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 4,9. Insgesamt waren am Montag im Landkreis 39 infizierte Personen bekannt, sieben Menschen mit dem Corona-Virus wurden aktuell im Krankenhaus behandelt. 69 Menschen befanden sich in Quarantäne.