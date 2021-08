Da grinst der Stapler

Klaus Wuggazer dient gerne mit alten Unterlagen

Wenn das Homeoffice einen wirklich gewinnbringenden Nutzen für mich hatte, dann ist es – neben der Nähe eines Sofas für kurzes Powerrelaxing - sein heilsamer Einfluss auf mein Unterlagenaufbewahrungsverhalten. Denn ich gehöre zur Spezies der Stapler. Dass ich damit nicht alleine bin, zeigt sich oft bei Fototerminen in Büros, wo die Abzulichtenden, bevor die Kamera klickt, noch schnell hektisch ihren Schreibtisch freiräumen, „damit es nicht so chaotisch aussieht“.

Ich finde dagegen nicht, dass Papierberge auf einen ungeordneten Charakter rückschließen lassen. Denn auch ich neige im Büro, wo es an Ablageflächen nicht mangelt, zum Auftürmen wichtiger Relikte meiner Arbeit. Kann man schließlich (vielleicht) alles nochmal brauchen. Im heimischen Büro dagegen sind die archivtechnischen Ressourcen eher begrenzt. Was dazu führt, dass sich mein Mailpostfach und das computerbasierte Datei-Speichersystem in den letzten Monaten rasant gefüllt hat.

Natürlich gibt es auch bei uns die Schreibtisch-am-Feierabend-Radikalfreifeger, die nun wieder öfters mit spöttischem Blick in meine papierbewehrte Büroburg eintreten. Aber spätestens wenn sie mich flehend nach alten Vorgängen fragen („Du hast doch bestimmt noch...“) bin ich es, der grinst.