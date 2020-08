Das eingestürzte Dach fand sich am Dienstag im Inneren der Turnhalle der Grundschule Schönstedt wieder.

Schönstedt. Das Dach der Halle an der Grundschule ist in der Nacht zum Dienstag eingestürzt. Das Gebäude war wegen einer Verformung des Daches bereits seit Ende Januar gesperrt und sollte ohnehin saniert werden.

Dach der Turnhalle in Schönstedt ist eingestürzt

Die Grundschule in Schönstedt wird im kommenden Schuljahr auch weiterhin nicht in ihrer Turnhalle Sport treiben können. In der Nacht zum Dienstag ist das Dach der Halle eingestürzt.