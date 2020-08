Die Feuerwehr musste in der vergangenen Nacht in Großvargula einen Dachstuhlbrand löschen. (Symbolbild)

Dachstuhlbrand: Defekter Whirlpool war womöglich die Ursache

Wie die Polizei am Dienstag informiert, stand am Montag kurz vor 22 Uhr in Großvargula der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich demnach eigenständig ins Freie retten.

Die alarmierte Feuerwehr beendete ihre Löscharbeiten nach rund zwei Stunden. Das Badezimmer konnten die Feuerwehrmänner jedoch nicht mehr retten, es wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der hier entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 30.000 Euro angegeben.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt am Whirlpool im Badezimmer den Brand ausgelöst haben. Die Kriminalpolizei wir am heutigen Dienstag ihre Untersuchungen fortsetzen.