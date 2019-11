Darum ist das Reichsstädtische Archiv im Mühlhäuser Rathaus berühmt

Keine Juwelen, Diamanten oder Gold lagern hinter den dicken Mauern des 1595/96 erbauten Südflügels vom Mühlhäuser Rathaus. Dennoch gilt das Reichsstädtische Archiv als einzigartige Schatzkammer der Stadt und sogar weit über Thüringens Grenzen hinaus. Von Kaisern, Königen, Fürsten und anderen Herrschern unterzeichnete Urkunden und Briefe sowie bis zu 800 Jahre alte kostbare Bücher und über 1000 Jahre alte Dokumente lagern in den Schränken des klimatisierten historischen Gewölbes, in das die Besucher über eine besonders gesicherte Tür von der Rathaushalle aus gelangen.

So verfügt das Mühlhäuser Stadtarchiv beispielsweise mit acht originalen Papsturkunden auch über frühe Spuren zum Vatikan. Martin IV., Gregor IX., Johannes XXII. und Bonifatius IX. pflegten einst enge Verbindungen zur hiesigen Region. So waren selbst die kleine Pfarrkirche von Felchta und das ehemalige Brückenkloster von Mühlhausen Vertretern des Kardinalskollegiums der römisch-katholischen Kirche und gleich mehreren Päpsten nicht unbekannt. Wissenschaftlern, Theologen sowie interessierten Gästen aus aller Welt konnten Stadtarchivar Helge Wittmann und sein Team unter anderem Einblicke in das päpstliche Urkundenwesen des Spätmittelalters an Hand überlieferter und recht großformatiger Dokumente auf zähem Pergament geben.

Eine besonders wertvolle Handschrift ist das Mühlhäuser „Rechtsbuch nach des Reiches Recht“, das älteste Stadtrechtsbuch in deutscher Sprache, entstanden um 1220, als aus der Siedlung Mühlhausen schon „des richts stadt“ geworden war. Die Inneneinrichtung der bibliophilen Schatzkammer entstand laut Chronik zwischen 1615 und 1648 und ist im Original erhalten geblieben.

Viele der Schränke und Truhen verwahren auch derzeit noch die überlieferten Akten und Stadtbücher aus der reichsstädtischen Zeit Mühlhausens. Fenster und Türen sind mit Renaissance-Malereien verziert. Die lateinischen und griechischen Inschriften an den Schränken und Wänden weisen auf das Verhältnis der Bürger zum Staat, auf das Archiv und die Arbeit deren Hüter hin. Wegen der gesamten Ausstattung und des einmaligen Sammlungsbestandes kann das berühmte Reichsstädtische Archiv als eine Art Weltkulturerbe angesehen werden.

Ob das Ensemble im Herzen der Mühlhäuser Altstadt auch ausreichend gesichert ist, machen sich Laien wie Experten angesichts des Kunstraubes von Dresden so ihre Gedanken. „Das Rathaus als Ganzes und insbesondere die historischen Räumlichkeiten mit dem Reichsstädtischen Archiv sind durch eine Brandmeldeanlage und ein Alarmsystem mit Alarmaufschaltung geschützt“, betont Stadtsprecherin Anke Pfannstiel auf Anfrage unserer Zeitung. Über Details gebe man aus Sicherheitsgründen allerdings keine weiteren Auskünfte.