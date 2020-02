David Köhler mit seinem BMX kommt alle zwei Wochen in den Thuringia Funpark.

Mühlhausen. Die Skatehalle in Mühlhausen ist mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt in der Skater- und BMX-Szene geworden. Nun entscheidet der Stadtrat, ob es mehr Geld gibt.

Das coole Aushängeschild Mühlhausens

Es ist ein ziemliches Getümmel im Thuringia Funpark. Knapp 100 Kinder und junge Leute sind an diesem verregneten Samstagnachmittag in die Skatehalle in der Mühlhäuser Industriestraße gekommen. Während die Musik aus den Boxen schallt, fahren sie auf BMX-Rädern und Mountainbikes, springen über Rampen, fliegen durch die Luft. Besonders beliebt ist die Anlage bei Kindern, die mit ihren Rollern verschiedene Tricks ausprobieren. Trotz des lebhaften Treibens wird aufeinander Acht gegeben. Die Regeln sind klar: Helmpflicht und gefahren wird erst, wenn die Bahn frei ist.

Besonders beliebt ist die Anlage bei Kindern, wie Collin Maschke (12), die mit ihren Rollern verschiedene Tricks ausprobieren. Foto: Alexander Volkmann Die Kinder kommen hierher, um sich mit Freunden zu treffen. Neben den Freizeitsportlern sind darunter auch Jungen und Mädchen, die einfach nur ein Dach über dem Kopf brauchen, sagt Vereinschef Volker Schröder – wegen des Wetters, vor allem aber, weil sie aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. „Es ist einfach cool und jugendgerecht hier“, meint David Köhler (24). Seit seinem 14. Lebensjahr fährt er BMX. Nun kommt er alle zwei Wochen aus Bad Salzungen nach Mühlhausen. Mit dem Umbau vor einem Jahr habe sich der Park deutlich verbessert. Das lobt auch die 20-Jährige Lara Lessmann aus Berlin, Junioren-Olympiasiegerin im BMX und regelmäßig hier zu Gast. Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat mit dem Haushalt auch über Mittel für den Verein „XXL! – Das Jugendprojekt“ und damit für dessen Skatehalle. Etwa 26.000 Euro benötige der Verein laut Volker Schröder, um die Nebenkosten zu decken. Die Summe sei beantragt. Wie in den vergangenen Jahren auch will die Stadt den Verein mit einem Teil dieser Summe unterstützen, 5000 Euro sind eingeplant. Das bedeutet für die Ehrenamtlichen wieder ein enormes Stück Arbeit. Mit der Akquise von Spenden muss die Differenz gedeckt werden. „Wir würden uns stattdessen gerne auf unsere Aufgabe, die Jugendarbeit, konzentrieren“, sagt Schröder. Er sieht im Skatepark auch einen Effekt für das Stadtmarketing. Aus ganz Deutschland kämen Profis und Freizeitsportler hierher, so wie am 29. Februar zum BMX-Contest. Bei solchen Veranstaltungen würden Zimmer in Pensionen und Hotels gebucht. CDU und Freie Wähler unterstützen Forderung Der Zuschuss der Stadt ist zu gering, meinen auch die Stadträte der gemeinsamen Fraktion von CDU und Freien Wählern. Allein der Erbpachtzins für die Halle betrage 4000 Euro, erklärt Volker Bade (CDU). Das Geld bekomme die Stadt also quasi wieder zurück. „Wir fordern die Verwaltung auf, sich konsequent für den Thuringia Funpark einzusetzen und die Nebenkosten komplett zu tragen.“ 500 Unterstützer bitten um eine höhere Zuwendung von der Stadt. Die Unterschriftenliste soll noch vor der Stadtratssitzung übergeben werden. Um eine breite Lobby zu bekommen, soll auch der Freundeskreis des Vereins reaktiviert werden. Darunter finden sich neben Stadträten und Bürgern auch Unternehmer und Sportler. Sebastian Asch, Ricardo Maier, Sven Pilick, Martin Schröder und Markus Sander (von links) haben beim Aufbau des Cafés geholfen. Foto: Alexander Volkmann Für den Wiederaufbau eines Anbaus, der bei einem Feuer im Juli 2017 zerstört wurde, hat die Stadt im vergangenen Jahr bis zu 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Für jeden Euro, den der Verein sammelt, gibt die Stadt einen Euro dazu. In den ersten zwei Wochen einer Spendenaktion sind bereits 3500 Euro zusammen gekommen. In einem ersten Bauabschnitt hat der Verein bereits ein Café als Ersatz für den zerstörten Küchenbereich aufgebaut. Hier können sich Eltern und Besucher niederlassen, während die Kinder auf dem Parcours unterwegs sind. Geplant ist als nächstes, das verkohlte Dach im Brandbereich zu erneuern. Dort könnte ein eigener Bereich für Kinder entstehen, die noch nicht so sicher auf der Hauptanlage sind. Die würde zudem entlastet. Pläne gibt es bereits von Andreas Schützenberger, einem der bekanntesten Skate-Park-Planer Deutschlands.