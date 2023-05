In Pfafferode ist im Oktober der Spatenstich für ein Hospiz geplant. Dazu gibt es in der Buchhandlung Strecker einen Vortrag.

Das ist in den kommenden Tagen in Mühlhausen und Umgebung los

Von Cybercrime, Wanderungen bis Sterbebegleitung: In den nächsten Tagen hat der Veranstaltungskalender einiges zu bieten.

Infoveranstaltung in Mühlhausen zur Cyberkriminalität

Zu einer Infoveranstaltung zum Thema Cybercrime lädt am Dienstag, 6. Juni um 14 Uhr die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Euronics XXL Moschcau in der Ammerschen Landstraße in Mühlhausen ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist die Einladung vor allem für Unternehmer gedacht, die besonderes Augenmerk auf IT-Angriffe legen müssen. So geht es um strafrechtliche Grundlagen, die Arbeitsweise der ZAC und die aktuelle Bedrohungslage. Anmeldung unter Telefon: 03631/90820 nötig.

Jubiläumswanderung im Mühlhäuser Stadtwald

Anlässlich des 141-jährigen Bestehens des Mühlhäuser Waldvereins lädt dieser am Donnerstag, 25. Mai, zu einer Jubiläumswanderung ein. Wie er mitteilte, führt die etwa neun Kilometer lange Tour von Eigenrieden durch den Stadtwald nach Mühlhausen. Im Restaurant Peterhof ist eine Einkehr geplant. Die Anfahrt zum Ausgangspunkt in Eigenrieden ist mit der Buslinie 230 um 9.08 Uhr ab dem Mühlhäuser Bahnhof oder Linie 162 um 9.10 Uhr ab Bahnhof möglich.

Vier Altstadtführungen

Zu gleich vier öffentlichen Altstadtführungen lädt die Touristinformation Mühlhausen noch in diesem Monat ein. Laut einer Mitteilung finden die jeweils um 11 Uhr am 24., am 27., am 28. und am 29 Mai statt. Treffpunkt zu diesen Führungen ist jeweils die Touristinformation, in der Mühlhäuser Ratsstraße 20. Weitere Informationen unter Telefon: 03601/404770. Eine Anmeldung zuden Führungen wird empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person.

Mediziner referiert zum Thema Sterben

Zu einer besonderen Veranstaltung lädt am kommenden Mittwoch, 24. Mai, ab 19 Uhr die Buchhandlung Strecker ein. Mediziner Oskar Mikulik hält einen Vortrag mit dem Motto „Vom Sterben zu reden hat noch niemand umgebracht“. Unterstützt wird er dabei musikalisch von seiner Frau Sylvia Mikulik und Edgar Schlegel. Der Eintritt ist frei, Spenden für das geplante Hospiz sind willkommen.

Treffen des VDK in Mühlhausen

Zum monatlichen Treffen lädt die Sozialverband VDK wieder am Mittwoch, 31. Mai, ab 15 Uhr in das Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen ein. Das Treffen steht unter dem Motto „Eine Seefahrt, die ist lustig“ entführt Thomas Peter die Gäste mit einem Augenzwinkern auf eine Kreuzfahrt in Vor-Corona-Zeiten.