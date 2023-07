Das ist los im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis lädt der ADFC wieder zum Radfahrstammtisch und außerdem sind zwei musikalische Höhepunkte geplant.

Orgelandacht in der Walpurgiskirche Großengottern

Das Kirchspiel Großengottern lädt am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr zur Orgelandacht in die Walpurgiskirche ein. Die Predigt hält Regionalbischof Tobias Schüfer. Musikalisch wird die Andacht von Paula Fernschild (Querflöte), Barbara Winkler und Daniela Stechbart (Akkordeon) sowie von Oliver Stechbart an der Orgel gestaltet. Anschließend findet ein bunter musikalischer und kulinarischer Ausklang im Pfarrgarten statt, welchen die Musiker gemeinsam mit Pfarrer Matthias Cyrus und Tobias Schüfer auf verschiedenen Instrumenten gestalten werden.

Radfahrstammtischim Brauhaus zum Löwen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt am Montag, 10. Juli, wieder zum Radfahrstammtisch um 19 Uhr in das Brauhaus zum Löwen in Mühlhausen ein, um über das Fahrradfahren ins Gespräch zu kommen. Laut Mitteilung werden dabei auch Touren geplant.

Konzert in Mühlhausenin der Bachkirche

Ein Orgelkonzert ist am Sonntag, 9. Juli, in der Bachkirche „Divi Blasii“ in Mühlhausen geplant. Beginn ist um 17 Uhr. Zu hören sind laut Mitteilung Werke von Max Reger, Johann Sebastian Bach und von César Franck.