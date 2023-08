Das Kandidaten-Duell um das Rathaus von Nottertal-Heilinger Höhen

Nottertal-Heilinger Höhen. Zwei Kandidaten haben sich um das Amt des Bürgermeisters von Nottertal-Heilinger Höhen beworben. Wir haben beiden dieselben Fragen gestellt.

In der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen wird am 10. September nach dem Rücktritt von Hans-Joachim Roth (CDU) ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt.

Die Kandidaten:

Nicole Gehret ist 1974 geboren und wohnt aktuell in Erfurt. Sie ist Beamtin und gehört keiner Partei an. Gehret ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden: Verein zur Förderung der Palliativmedizin am Klinikum Bad Salzungen (seit 2011); Bürger- und Traditionsverein Bischleben-Stedten (seit 2002); Verwaiste Eltern Erfurt (seit 2020); Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland (seit 2018).

Alexander Blankenburg ist 1980 geboren und wohnt aktuell in Nottertal-Heilinger Höhen, genauer gesagt in Bothenheilingen. Von Beruf ist er Offizier. Auch er gehört keiner Partei an. Er ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und des Vereins „Zukunft Landgemeinde“.

1. Warum bewerben Sie sich um das Bürgermeisteramt?

Nicole Gehret mit ihrem Rauhaar-Zwergdackel Enzo. Foto: Jens König

Gehret: 25 Jahre Kommunalpolitik, 20 Jahre Verwaltung, Ehrenämter - immer unabhängig und parteilos. Ob im Bund, im Kreis, in der Verwaltungsgemeinschaft oder Landgemeinde: Ich kann die bisherigen Erfahrungen für das Gemeinwesen bündeln und zum Vorteil für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Thüringen ist meine Heimat, Erfurt schon immer meine Heimatstadt. Auch wenn mein Wohnsitz nicht in der Landgemeinde ist, so kann ich mich doch mit aller Kraft für die Menschen dort einbringen. Ein im Personalausweis eingetragener Wohnsitz ist kein Zeugnis dafür, dass man den Aufgaben vor Ort gewachsen ist. Ich trete mit der Idee an, eine Stadt weiterzuentwickeln, in der Neues ausprobiert wird und Bewährtes gewahrt bleibt – eine Stadt für Jung und Alt. Ich trete für die Menschen gleichberechtigt in allen Ortschaften ein und habe schon einmal im Rathaus bewiesen, dass ich eine gute Bürgermeisterin für die ganze Landgemeinde sein kann.

Alexander Blankenburg aus Bothenheilingen bewarb sich als Erster. Foto: Susan Voigt / Funke Medien Thüringen

Blankenburg: Mir liegen die Menschen und meine Heimat am Herzen. Ich kenne die Mentalität, die Tradition und die wunderbare Art, hier zu leben. Seit vielen Jahren setze ich mich ehrenamtlich und mit Enthusiasmus für unsere Landgemeinde ein. Ich habe kontinuierlich die Entwicklung unserer Gemeinde, wie beispielsweise im Dorferneuerungsbeirat, begleitet und mich für den sozialen Zusammenhalt eingesetzt, wie bei der drohenden Schließung des Seilergymnasiums. Ich möchte Verantwortung übernehmen und als Bürgermeister unsere Gemeinde positiv gestalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich durch mein Engagement einen wertvollen Beitrag leisten kann, um die Interessen unserer Landgemeinde zu vertreten. Ich kenne die aktuellen Handlungsfelder und möchte die zukünftigen Herausforderungen angehen.

2. Wie werden Sie Ihren Wahlkampf gestalten?

Gehret: Ich kenne die Stadt und die Menschen, mache den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot. Woran wird man sich wohl nach der Wahl erinnern? An warme Worte? Gesten? Stimmenfang auf Vereinsfesten? Ich denke eher an realistische Themen, Haltung und vor allem an Taten. Ich muss nicht nur vor einer Wahl über drängende Probleme sprechen. Meine konstruktiven Lösungsansätze und meine Verbindlichkeit habe ich seit dem 1. Juni 2018 unzählige Male in der Stadt bewiesen. Daran wird sich nichts ändern. Dafür gebe ich gern mein Wort

Blankenburg: Ich habe meine Kandidatur bereits frühzeitig bekannt gegeben, sodass ich schon die Möglichkeit hatte, mit vielen Menschen interessante Gespräche zu führen. Nun, wenige Wochen vor der anstehenden Wahl, werde ich viel auf den Straßen und Plätzen in unserer Gemeinde präsent sein und die Fragen unserer Bürger beantworten.

3. Mit welchen Kosten rechnen sie?

Gehret: Gute Frage. Das kann ich noch nicht beziffern. 2020 (auch damals trat Frau Gehret zur Bürgermeisterwahl an/d.Red) habe ich einen vierstelligen Betrag privat aufgebracht.

Blankenburg: Ein gewisses Budget für den Wahlkampf habe ich natürlich eingeplant.

4. Wer unterstützt Sie?

Gehret: Bürgerinnen und Bürger der Landgemeinde, die sich wünschen, dass es in und mit der Stadt vorangeht und dass Lösungen entwickelt und umgesetzt werden. So manch einer wäre überrascht, wer mich alles gebeten hat, meinen Hut noch einmal in den Ring zu werfen. Wir haben innerhalb der Familie ausführlich besprochen, ob ich diesen Weg noch einmal gehen möchte. Nicht immer ist es einfach. Natürlich gibt es auch viele Kritiker und vor allem diejenigen, die von der Couch zu allem eine Meinung haben und diese auch vorrangig über die sozialen Medien äußern. Ich handhabe es lieber „oldschool“ – das persönliche Gespräch schätze ich sehr. Ich habe wirklich gute und intensive Gespräche geführt und bin motiviert. Man kann auf mich zählen.

Blankenburg: Neben meiner Familie und Freunden erfahre ich gegenwärtig breite Unterstützung. Besonders freue ich mich, dass mir neben meiner Wählergemeinschaft „Zukunft Landgemeinde“ auch der überwiegende Teil der im Stadtrat vertretenen Fraktionen die Unterstützung zugesagt hat. So habe ich viele amtierende Ortsbürgermeister sowie den ehemaligen Bürgermeister der Landgemeinde, Herrn Roth, hinter mir. Außerdem freue ich mich über die gegenseitige Unterstützung des Ortsbürgermeisterkandidaten für Schlotheim, Carsten Wacker.

5. In welchem Zustand sehen Sie die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen derzeit?

Gehret: Die Gebietsreform war alternativlos. Die Restschuldentilgung bis 2028 ist in trockenen Tüchern. Die Finanzen eröffnen Möglichkeiten. Kindergärten, Feuerwehr, Straßen, Verwaltung, Bürgerhäuser – all das kostet Geld. Wir müssen weiter Hausaufgaben machen. Im Stadtrat muss in der Sache mit Respekt und auf Augenhöhe um Kompromisse gerungen werden. Kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut. Gestalten bedarf Ideen, Mut, manchmal auch etwas Geduld. Und es gibt Spielregeln, auch mit Kreis und Land. So ist die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler als zentrale Unterbringung für geflüchtete Menschen mit Sicherheit nicht alternativlos. Die Probleme damit schultert die Landgemeinde allein. Das kann und darf so nicht weitergehen. Jeder hat vor Ort das Recht auf guten Zugang zu Einkommen, Wohnraum, Bildung, Gesundheit, Mobilität – Stadtentwicklung aus eigener Kraft muss allerdings auch ermöglicht werden. Die Rahmenbedingungen stimmen hier keinesfalls.

Blankenburg: Unsere Landgemeinde besteht seit etwas mehr als drei Jahren, in denen wir viel lernen mussten. Ich weiß, dass es in den letzten Jahren keinen Stillstand gab. Allerdings hat unsere Gemeinde noch viel Potenzial zur Verbesserung. Infrastrukturell wurden viele Projekte realisiert. An diese Erfolge möchte ich anknüpfen und die Erneuerung der Infrastruktur im Rahmen unserer verfügbaren Mittel vorantreiben. Die Ortschaften haben alle noch Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Allerdings ist der Slogan der vergangenen Wahl „Gemeinsam“ zu kurz gekommen. Dabei meine ich nicht nur Stadtrat und Ortschaftsräte, die Verwaltung und den Bürgermeister, sondern auch die Kommunikation mit den Bürgern. Hier werde ich alles daran setzen, einen Ausgleich und Transparenz zu schaffen.

6. Wie kann es gelingen, die Dörfer zu einer Gemeinde zu einen?

Gehret: Ich denke, dass alle Ortschaften gemeinsam auf einem guten Weg sind. Vieles von dem, was die Kritiker der Gemeindegebietsreform vorhergesagt haben, ist ja so überhaupt nicht eingetreten – der „Verlust“ von Bürgernähe zum Beispiel, denn die lokalen politischen Ansprechpartner sind immer noch dieselben. Das nach wie vor rege Vereinsleben macht doch das eigentliche Heimatgefühl aus. Dass Hohenbergen und Mehrstedt 2024 wieder Ortschaften sein werden, haben wir bereits 2019 beschlossen. Daran ist nicht zu rütteln. Was ist so schlimm daran, wenn sich die Ortschaften je nach Engagement der Bürgerinnen und Bürger unterschiedlich entwickeln? Wichtiger ist, dass man überall Möglichkeiten schafft und fördert, sich einzubringen. Dann geht der Rest von ganz allein. Für nachfolgende Generationen wird sich diese Frage überhaupt nicht mehr stellen.

Blankenburg: Ich sehe nicht, dass unsere Ortschaften uneins sind. Jede Ortschaft hat ihre eigene Mentalität und Tradition. Gerade das macht unsere Landgemeinde aus. Wichtig ist, alle gleichermaßen zu berücksichtigen, damit das weitere Zusammenwachsen unserer Gemeinde gelingen kann. Dazu gehört auch, dass Hohenbergen und Mehrstedt wieder eigene Ortschaften mit eigenen Ortschaftsräten und Ortsbürgermeistern werden.

7. Was wird die Hauptaufgabe für die ersten zwei Jahre Ihrer Amtszeit sein?

Gehret: Geplante Investitionen müssen konsequent umgesetzt werden für einen guten Jahresabschluss 2023. Parallel brauchen wir den Haushalt 2024 – rechtzeitig. Hohenbergen und Mehrstedt werden Ortschaften. Daueraufgaben sind: Feuerwehr, Kindergärten, der unbedingte Erhalt aller Schulformen, Investitionen, die Unterstützung der Vereine und der sozialen Strukturen. Die Wohnbau Schlotheim GmbH kann viel mehr als ihr derzeitiges Portfolio. Sie soll zu dem zentralen Dienstleister für die Stadt ausgebaut werden. Die rückübertragenen Wohnungen aus dem Kommunalfonds Ost sind lastenfrei, warten seit drei Jahren darauf, wie es weiter geht. Hier müssen wir neu denken, Lösungen entwickeln und die Entscheidungen mit dem Erhalt und der Unterhaltung des großen kommunalen Eigentums in Einklang bringen. Und alle Räte müssen wieder gut und konstruktiv zusammenwirken. Dies setzt gute Vorbereitung und kluge Entscheidungen in der Sache voraus, auch im Ehrenamt.

Blankenburg: Unsere Landgemeinde steht vor vielen Herausforderungen, sodass ich mich auf mehrere Aufgaben fokussieren werde. Ich sehe die Notwendigkeit, unsere Verwaltung und den Bauhof leistungsfähiger zu entwickeln. Auch die Zusammenarbeit des Stadtrates mit der Verwaltung wird eine Schlüsselrolle einnehmen. Außerdem nehme ich wahr, dass das Heimat- und Sicherheitsgefühl, besonders in Schlotheim, immer mehr schwindet. Hier muss in Zusammenarbeit mit dem Landkreis entgegengewirkt werden, beispielsweise durch die Entlastung der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler oder durch eine erhöhte Polizeipräsenz in Schlotheim. Persönlich ist es mir besonders wichtig, alle Schulformen in unserer Landgemeinde zu erhalten. Dafür muss in den kommenden zwei Jahren der Schlüssel gefunden werden.

8. An welchen Stellen sehen Sie den größten Investitionsbedarf?

Gehret: Laufend in den Kindergärten, den Feuerwehren, im und am Rathaus, in den Straßen und Bürgerhäusern – Stück für Stück. Für das Sporthotel braucht es endlich eine tragfähige und dauerhafte Lösung. Das kommunale Eigentum ist durchaus umfangreich. Ebenso die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Eine gute und leistungsstarke Verwaltung gibt es nicht zum Nulltarif. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben und nicht alles gleichzeitig realisieren. Auch unzureichend erledigte oder nicht erledigte Aufgaben kosten Geld. Leerstand ebenso, und jedem fallen wohl einige Gebäude ohne Nutzung ein. Ich weiß, es gibt viel zu tun.

Blankenburg: Das in diesem Jahr erarbeitete Gemeinde-Entwicklungskonzept legt bereits Förderschwerpunkte in den jeweiligen Ortsteilen fest, die von unseren Bürgern erarbeitet wurden. An diese Projekte und Vorschläge unserer Bürger fühle ich mich gebunden. Weiterhin sehe ich, dass unsere Feuerwehr, insbesondere in Bezug auf die Fahrzeugflotte, teilweise erneuert werden muss. Neben der Wertschätzung, die wir unseren ehrenamtlichen Helfern entgegenbringen sollten, ist eine moderne Ausrüstung entscheidend für die Effizienz und Sicherheit der Feuerwehr. Hierzu zähle ich auch die Sicherstellung der Löschwasserversorgung in unserer gesamten Landgemeinde.

9. Welche Rolle soll innerhalb der Landgemeinde die Stadt Schlotheim spielen?

Gehret: Alle sechs, dann acht Ortschaften bilden die Landgemeinde und sind die Stadt. Schlotheim wird sich abermals teilen in Schlotheim, Mehrstedt und Hohenbergen – wie der Gestaltungsspielraum auch. Ich stehe dazu, die Individualität der Ortschaften zu fördern. Alle Ortschaftsbürgermeisterinnen und -bürgermeister sowie die -räte machen im Ehrenamt einen guten und nicht immer einfachen Job. Schlotheim hat allerdings im Vergleich natürlich andere Rahmenbedingungen, bietet die Infrastruktur und den Verwaltungssitz im Rathaus. Gemeinsam mit Obermehler gibt es zudem die besonderen Aufgaben und Herausforderungen durch die Gemeinschaftsunterkunft. Die wohlbemerkt nur dort geschultert werden. Diese wurden übrigens noch nie in Frage gestellt. So soll es auch bleiben. Niemand soll sich abgehängt fühlen.

Blankenburg: Schlotheim ist der Mittelpunkt und der Schlüsselort für unsere Landgemeinde und wird somit für mich von sehr großer Bedeutung sein. Nur wenn wir Schlotheim erfolgreich entwickeln, wird unsere Landgemeinde erfolgreich sein. Neben dem Gewerbe müssen in Schlotheim weitere Aspekte vorhanden sein, die eine Stadt lebendig machen. Dazu gehören Bildungseinrichtungen, das Gesundheitswesen, Sportanlagen sowie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Alle diese Faktoren möchte ich fördern, weil sie zur Vielfalt und Attraktivität der gesamten Landgemeinde beitragen.

10. Hat die Gemeinde bereits die richtige Größe, oder werden Sie Anstrengungen unternehmen, dass auch Körner und Marolterode sich der Landgemeinde anschließen?

Gehret: Das bleibt der Blick in die Glaskugel. Laut Kommunalordnung derzeit ja. Ob das so bleibt, entscheidet sich in Erfurt. Aber der weitere Bevölkerungsrückgang in der Region lässt sich leider nicht ausblenden. Die Stadt wird weiter schrumpfen. Körner und Marolterode haben schon einmal eine Fusion abgelehnt. Hier müssen wir auch ein wenig egoistisch sein und für die Landgemeinde denken. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist eine Fusion denkbar. Wenn nicht, ist das derzeitige Konstrukt kein Beinbruch. Die Erfüllung funktioniert. Ob sie durch beide Gemeinden auskömmlich refinanziert wird, bleibt regelmäßig zu überprüfen und durchzusetzen. Jedenfalls darf eine mögliche Fusion keinesfalls dazu führen, dass die Landgemeinde hierdurch in Schieflage gerät. Dann wäre wirklich die ganze Arbeit umsonst gewesen.

Blankenburg: Das Zusammenwachsen der Ortsteile unserer bestehenden Landgemeinde hat für mich im Augenblick Priorität. Dabei ist es mir, wie erwähnt, wichtig, dass Mehrstedt und Hohenbergen eigenständige Ortsteile in unserer Landgemeinde werden. Darauf werde ich mich fokussieren. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Tür für Körner und Marolterode verschlossen ist. Sollte sich eine Mehrheit für den Anschluss der Gemeinden finden, werde ich alles daransetzen, einen Anschluss umzusetzen. Entscheidend für mich ist jedoch im Moment, dass unsere heutige Landgemeinde auf die Erfolgsspur kommt. Dann wird auch eine Entscheidung von Körner und Marolterode zugunsten unserer Landgemeinde wahrscheinlicher.

11. Sie kennen sich bereits: Was schätzen Sie an Ihrem Gegenkandidaten?

Gehret: Ja, wir kennen uns und haben auch schon früher kommunalpolitisch zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Stellungnahme zum Schulnetz im Jahr 2020. Schon damals stand ja das Gymnasium auf der Kippe und der Stadtrat hat einstimmig die Pläne des Schulträgers abgelehnt. Dass Herr Blankenburg sich auch in der aktuellen Debatte und Entscheidung wieder so für das Gymnasium eingesetzt hat, schätze ich sehr. Aber die Schülerzahlen sind weiter äußerst gering. Die notwendige Busverbindung ist nach wie vor kein Thema. Damit jedes Kind das ganze Bildungsangebot aller drei Schulen in der Landgemeinde weiter dauerhaft nutzen kann, braucht es weiter vollen Einsatz und jede Unterstützung.

Blankenburg: Wir haben uns in den vergangenen Jahren aus den Augen verloren. In der Vergangenheit haben wir oft miteinander hart gerungen, aber auch konstruktiv zusammengearbeitet. Dabei blieb stets die gegenseitige persönliche Wertschätzung erhalten. Diesen Umgang miteinander habe ich immer sehr geschätzt.