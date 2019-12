Klassentreffen der 100-Jährigen in Heyerode

„Dass wir noch einmal zusammenkommen, hätte ich nicht gedacht“, sagte Helene Hohlbein begeistert zu ihrer früheren Banknachbarin aus der Schulzeit, Anna Vatterodt. Diese erwiderte prompt: „Einmal rechts, einmal links haben wir in der letzten Reihe gesessen.“ An jene und andere Episoden von vor teils über 90 Jahren erinnerten sich die beiden Damen ganz genau, als sie am Freitag bei Klara Mainzer zum Treffen der 100-Jährigen Heyeröderinnen vereint waren.

Zunächst aber gratulierten sich Lenchen und Anna gegenseitig zu ihren jeweils im November begangenen 100. Geburtstagen. Bei Gastgeberin Klara Mainzer liegt der Jubeltag schon ein dreiviertel Jahr zurück. Dass es zu dem bislang außergewöhnlichsten Klassentreffen in Heyerode gekommen war, ist dem Physiotherapeuten Torsten Uczessanek zu verdanken. Er betreut seit Jahren eine der drei Jubilarinnen und wollte das hochbetagte Trio unbedingt einmal zusammen plaudern sehen.

Mehr als hundert Männerstarben im Weltkrieg

Dabei sah die Welt alles andere als rosig aus, als die drei Damen im Jahr 1919 das Licht der Welt erblickt hatten. In Heyerode war damals so ziemlich jede Familie in Trauer, denn 105 junge Männer, Väter und Söhne waren nicht von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges zurückgekehrt.

So hatte Klara Mainzer, die im westfälischen Recklinghausen zur Welt gekommen war und einige Zeit später mit den Eltern ins Eichsfeld kam, nur etwa 17 oder 18 Mitschüler in Heyerode.

Ein Jahr später sah es bereits ganz anders aus, als Anna Vatterodt und Helene Hohlbein mit dem Jahrgang 1920 insgesamt 69 Mädchen und Jungen in ihrer Klasse zählten.

Alle drei Seniorinnen erinnern sich noch gut an die vorherigen und ziemlich beengten Schulen des Eichsfeldortes, ehe 1932 die große neue Schule eingeweiht worden war. „Da waren die Herren von Erfurt mit Zylindern da“, blickt Frau Hohlbein auf das damalige Zeremoniell zurück.

„Wir waren nur sechs Tage verheiratet, da bekam mein Mann den Stellungsbefehl“

Kaum hatten sich die Wunden des Ersten Weltkrieges geschlossen, brach auch schon der von Hitler angezettelte Zweite Weltkrieg über die Familien der drei Frauen herein. „Wir waren nur sechs Tage verheiratet, da bekam mein Mann den Stellungsbefehl und wurde in Mühlhausen eingezogen“, sagte Anna Vatterodt. Sie hatte zu Ostern 1940 ihrem Karl das Ja-Wort gegeben. In den letzten Kriegstagen habe er Glück gehabt, kam in englische Gefangenschaft und kehrte im Herbst 1945 nach Hause zurück.

Weitaus schlimmer traf es Helene Hohlbein, deren Mann Berthold im Dezember 1943 nahe seines damaligen Wohnortes, dem damaligen Teschen und heutigen Cieszyn (Polen), gefallen war. Heiligabend 1943 zog es die 24-jährige Witwe mit ihren beiden kleinen Kindern zurück in die Eichsfelder Heimat.

Die Auswirkungen des Krieges spürte zudem Klara Mainzer, die sich als junges Mädchen noch an die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen erinnert. Und ihr jüngster Bruder musste einen sinnlosen Tod sterben.

Im Juni soll es möglichst das nächste Klassentreffen der 100-jährigen Heyeröderinnen geben

„Wir haben auch das Schöne mitgenommen“, wollte Helene Hohlbein in der vergnüglichen Runde nicht vergessen. Man erinnerte sich an lustige Dinge aus der Schulzeit mit den Lehrerinnen und Rektor Hunstock sowie an die zunehmenden Verbesserungen, die es im Laufe der Jahrzehnte dann für die Menschen im Dorf gab.

Ortschaftsbürgermeister Andreas Henning (parteilos) ließ es sich nicht nehmen, die drei Damen zu begrüßen und ihnen einen besonderen Heyerode-Kalender 2020, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr, zu überreichen. Und im Juni soll es dann möglichst das nächste Klassentreffen der 100-jährigen Heyeröderinnen bei einer Frühlingswanderung geben.